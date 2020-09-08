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Под Харьковом на границе с Россией задержали мужчину. Он вез на лошади табак для кальяна

Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило о задержании мужчины, который перевозил на лошади семь картонных коробок с табаком для кальяна. Стоимость груза пограничники оценили в 105 тыс. грн.

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Задержанный мужчина попытался убежать от пограничников
Задержанный мужчина попытался убежать от пограничников
Фото: Східне регіональне Управління ДПСУ / Facebook

Украинские пограничники задержали нарушителя возле населенного пункта Окоп, который 7 сентября незаконно пересек границу с территории России с контрабандным грузом. Мужчина перевозил на лошади картонные коробки с табаком для кальяна. Об этом в Facebook сообщило Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

Около 6.00 пограничный наряд отдела "Золочев" заметили человека, который вел лошадь, на спине у нее были привязаны металлические клетки с грузом.

"Требование пограничников остановиться правонарушитель проигнорировал и обратился в бегство. Во время преследования правоохранители вынуждены были сделать предупредительный выстрел из автомата, после чего нарушителя задержали", – рассказали подробности инцидента пограничники.

https://www.facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya/posts/2407254642908062

У мужчины документов не было. По информации ГПСУ, он сказал, что является гражданином Украины. На лошади он перевозил из России семь картонных коробок с табаком для кальяна.

Стоимость груза пограничники оценили в 105 тыс. грн.

Мужчину привлекут к административной ответственности по ст. 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КОАП) (нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда).

В отношении него составили административные материалы по ст. 204-1 КОАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) и ст. 185-10 КОАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы).

Дальнейшее решение по задержанному примет суд, подытожили в ГПСУ.

Теги: Россия, Госпогранслужба, пограничники, контрабанда, документы, задержание, нарушители, лошади
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