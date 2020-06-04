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Харьковские пограничники задержали россиянку, которая перепутала страны

Госпогранслужба Украины задержала на границе с Россией нарушительницу границы. Документов, подтверждающих личность, у женщины не было, она объяснила, что заблудилась.

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Нарушительницу задержали для установления личности и выяснения обстоятельств правонарушения
Нарушительницу задержали для установления личности и выяснения обстоятельств правонарушения
Фото: Східне регіональне Управління ДПСУ / Facebook

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины на границе с РФ задержали женщину, которая пешком перешла границу Украины, сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ в Facebook 4 июня.

Женщину обнаружили недалеко от населенного пункта Крейдянка, она пешком перешла границу вне установленных пунктов пропуска.

"Документов, подтверждающих личность, у нее не было. По ее словам, она является гражданкой Российской Федерации. Женщина объяснила, что якобы заблудилась и не знала, что пришла на территорию Украины", – отметили в погранслужбе.

https://www.facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya/posts/2334517783515082

Нарушительницу задержали для установления личности и выяснения всех обстоятельств правонарушения. На нее составлен материалы административного правонарушения, ее дальнейшую судьбу решит суд.

Теги: Россия, Госпогранслужба, Харьковская область, пограничники, задержание
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