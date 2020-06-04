Харьковские пограничники задержали россиянку, которая перепутала страны

Госпогранслужба Украины задержала на границе с Россией нарушительницу границы. Документов, подтверждающих личность, у женщины не было, она объяснила, что заблудилась.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины на границе с РФ задержали женщину, которая пешком перешла границу Украины, сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ в Facebook 4 июня.

Женщину обнаружили недалеко от населенного пункта Крейдянка, она пешком перешла границу вне установленных пунктов пропуска.

"Документов, подтверждающих личность, у нее не было. По ее словам, она является гражданкой Российской Федерации. Женщина объяснила, что якобы заблудилась и не знала, что пришла на территорию Украины", – отметили в погранслужбе.

Нарушительницу задержали для установления личности и выяснения всех обстоятельств правонарушения. На нее составлен материалы административного правонарушения, ее дальнейшую судьбу решит суд.