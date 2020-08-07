В Киеве задержали организатора контрабанды тяжелых наркотиков из Европы

Организатор контрабанды наркотиков был задержан в центре Киева во время получения очередной посылки с героином и кокаином почти на 1 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины блокировала контрабанду тяжелых наркотиков и психотропных веществ из Европы и задержала в Киеве организатора наркотрафика. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, наладил наркобизнес ранее судимый за аналогичные преступления житель Макеевки, который сейчас проживает в столице. К противоправной деятельности он привлек нескольких своих знакомых с уголовным прошлым.

Установлено, что наркотические средства и психотропные вещества злоумышленник получал от иностранных поставщиков из стран Бенилюкса. В Украину наркотики попадали по почте. В стране их сбывали через сеть дилеров.

Организатор группы был задержан в центре Киева во время получения очередной посылки. Экспертиза показала, что в ней находилось более 200 грамм героина и кокаина почти на 1 млн грн.

Сейчас продолжаются обыски по местам проживания участников группы.

Открыто уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и привлечении к ответственности его сообщников.

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