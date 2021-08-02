В Днепре возле горсовета установили "парковку" для лошадей

"Коновязь заняла свое новое место, и сразу же к ней... был припаркован конь!" – написал он.

Эта коновязь считается одной из последних оставшихся в городе. Ее установили в районе Озерки на улице Шмидта в начале прошлого столетия, сообщалось в сюжете "9 канала" – рядом находился военный объект, и царские офицеры привязывали к ней своих лошадей.

Но в мае коммунальщики выкопали коновязь и "увезли в неизвестном направлении", писал местный "Городской сайт",

Как оказалось, власти решили спасти уникальный артефакт от вандалов и передать Музею истории Днепра, который отреставрировал ее и установил заново, сообщил департамент гуманитарной политики Днепровского горсовета в Facebook.