В Харькове провели парад и выставку исторических трамваев

По Харькову проехала колонна из трамваев разных лет выпуска Фото: Где в Харькове / Telegram

Колонна из трамваев разных лет выпуска начала движение от Сергиевской площади, проехала мимо Южного вокзала и Госпрома до парка имени Горького. Харьковчане могли увидеть новый низкопольный вагон Т3-ВПНП, единственный в городе двухдверный вагон Т3, два вагона Т6 разных модификаций и ретро-вагон МТВ-82.

Кроме того, на выставке были макеты исторических моделей трамваев, исторические и современные фотографии трамваев Харькова, информация о работе предприятий электротранспорта.

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Отмечается, что первая линия харьковского электрического трамвая проходила от Балашовского переезда по улицам Петинской, Змиевской, Нетеченской, Подольскому мосту, а также Подольскому и Костюринскому переулкам до Павловской площади.