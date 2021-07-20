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Киевский Житний рынок сдадут в аренду, его историческое наследие обещают сохранить

Житний рынок сдадут в аренду через аукцион Prozorro
Житний рынок сдадут в аренду через аукцион Prozorro
Фото: kievvlast.com.ua

Киевские власти решили сдать в аренду частным владельцам помещение Житнего рынка. Об этом сообщили Киевской городской госадминистрации 19 июля.

В КГГА пообещали сохранить торговлю в помещении Житнего рынка.

"Самое главное требование – на первом этаже должен остаться традиционный продуктовый рынок, где новый арендатор создаст лучшие условия для потребителей и продавцов", – отметили столичные чиновники.

Процедуру сдачи в аренду Житнего рынка проведут через аукцион ProZorro.

"В любом случае люди, которые торгуют на Житнем рынке, не пострадают. Наше главное требование – рынок должен работать. Должны быть оборудованы современные и комфортные для покупателей и предпринимателей торговые места", – сказал и.о. директора департамента предпринимательства и развития промышленности Владимир Костиков.

По условиям аренды, арендатора обяжут привлекать инвестиции на реконструкцию здания и капремонт инженерных сетей.

"Культурное наследие Киева должно оставаться незыблемым", – подчеркнул Костиков.   

КГГА отмечает, что после 40 лет эксплуатации помещение рынка требует капитальной реконструкции. Помещение рынка, которое является культурным наследием и находится в историческом месте столицы, должно оставаться одним из элементов подлинности и уникальности Киева, добавили в администрации.

Контекст:

Житний рынок – один из старейших рынков столицы. Его помещение построили в 1980 году. 

Столичные рынки Владимирский, Бессарабский и Житний относятся к коммунальной собственности Киева, напомнили в КГГА.

Теги: КГГА, инвестиции, аренда, культура, история
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