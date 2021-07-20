Киевский Житний рынок сдадут в аренду, его историческое наследие обещают сохранить

Житний рынок сдадут в аренду через аукцион Prozorro Фото: kievvlast.com.ua

В КГГА пообещали сохранить торговлю в помещении Житнего рынка.

"Самое главное требование – на первом этаже должен остаться традиционный продуктовый рынок, где новый арендатор создаст лучшие условия для потребителей и продавцов", – отметили столичные чиновники.

Процедуру сдачи в аренду Житнего рынка проведут через аукцион ProZorro.

"В любом случае люди, которые торгуют на Житнем рынке, не пострадают. Наше главное требование – рынок должен работать. Должны быть оборудованы современные и комфортные для покупателей и предпринимателей торговые места", – сказал и.о. директора департамента предпринимательства и развития промышленности Владимир Костиков.

По условиям аренды, арендатора обяжут привлекать инвестиции на реконструкцию здания и капремонт инженерных сетей.

"Культурное наследие Киева должно оставаться незыблемым", – подчеркнул Костиков.

КГГА отмечает, что после 40 лет эксплуатации помещение рынка требует капитальной реконструкции. Помещение рынка, которое является культурным наследием и находится в историческом месте столицы, должно оставаться одним из элементов подлинности и уникальности Киева, добавили в администрации.