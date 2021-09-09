Во Львове нашли потерявшегося "кошачьего мэра" Левчика, ему понадобилась медицинская помощь

В группе горячей линии Львова сообщается со ссылкой на слова Бойко, что коту необходима помощь ветеринара.

"Левчик нашелся – сегодня после обеда на площади Рынок, с тыльной стороны ратуши. К сожалению, хромает на две задние лапки – повезли в клинику", – рассказал чиновник.

Нашла кота сотрудница администрации городского головы Анастасия Булат. "Увидела его из окна ратуши. Он прятался на площади Рынок под верандой. Нам пришлось нелегко, ведь он был очень напуган. Теперь будем его нежить", – рассказала она Общественному.

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Видео: Українська правда Життя / YouTube

На странице Левчика в Instagram уже появилось его фото "на рабочем месте" – рядом с мэром города. От имени кота сообщается, что он немного повредил лапки, но ветеринар сказал, что все хорошо – надо только пару дней не прыгать высоко, и он быстро восстановится.

"Будут искать мне какую-то кошачью систему отслеживания, боятся упустить такой пушистый символ города", – отмечается в сообщении.

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Выполнил ли мэр города Андрей Садовый свое обещание наградить подарком того, кто найдет Левчика, пока неизвестно.