"Крылатые студенты". В ХНУ имени Каразина обнаружили десятки летучих мышей

Отмечается, что животные устроились на одном из окон, которые сотрудники ВУЗа забыли закрыть на ночь.

""70 крылатых "студентов" залетело в наш Alma mater – Каразинский университет... Люди, уходя с работы, не закрыли форточки окон, и летучие мыши прилетели и застряли между оконными рамами", – говорится в сообщении.

В центре пояснили, что сейчас идет миграция летучих мышей на юг, они ищут спокойное место для дневного сна, и поэтому случайно влетают в открытые окна и в вентиляции.

Специалисты забрали рукокрылых. Их напоили, взвесили, окольцевали и выпустили на свободу. По словам зоозащитников, до места возможной зимовки животным предстоит преодолеть до 1500 км.