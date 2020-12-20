В Днепре с балкона квартиры сняли более 500 летучих мышей

Жители дома на улице Коробова в Днепре сообщили, что под обшивкой балкона слышны звуки летучих мышей. Спасатели демонтировали утепляющую обшивку балкона и обнаружили под ней стаю рукокрылых. Об этом сообщили в МВД Украины.

Рукокрылых сложили в картонные коробки с отверстиями, чтобы животные могли дышать Фото: МВС України / Facebook

20 декабря сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепре вытащили с балкона квартиры в одной из многоэтажек города более 500 летучих мышей. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Facebook.

Жители дома на улице Коробова сообщили, что под обшивкой балкона слышны звуки летучих мышей. Спасатели демонтировали утепляющую обшивку балкона и обнаружили под ней стаю летучих мышей.

Более 500 рукокрылых сложили в картонные коробки с отверстиями, чтобы животные могли дышать.

"Спасатели передали их волонтеру из центра реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark, который находится в Харькове", – отметили в сообщении.