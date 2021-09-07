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Потерялся кот Левчик из Львовской ратуши, которого называют кошачьим мэром Львова

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Потерялся кот Левчик из Львовской ратуши, которого называют кошачьим мэром Львова / ГОРДОН

Фото: lvivcitycat / Instagram

Кот Левчик, который живет во Львовской ратуше, потерялся. Об этом написал мэр города Андрей Садовый в Facebook.

"Друзья, потерялся наш кот Левчик. Возможно, он испугался взрыва, прогремевшего сегодня во время антитеррористических учений в городском совете", – предположил Садовый.

Он пообещал тому, кто найдет кота, "хороший подарок", и попросил всех, у кого есть какая-то информация, звонить по телефону +380 322 975 905 или сообщить в комментарии к посту.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/417329829755126

Люди в комментариях (на момент написания новости их почти 3 тыс.) делятся фотографиями собственных котов, а также выражают надежду, что пропавший кот вернется. 

Кот живет в горсовете уже год – с сентября 2020 года. Его нашли на дереве возле здания, пытались снять, но кот спрыгнул прямо на балкон кабинета городского головы и начал носиться по кабинету, рассказывал Садовый. Чиновники горсовета называют его кошачьим мэром города и сравнивают с живущим в резиденции премьер-министра Великобритании котом Ларри, сообщалось в сюжете hromadske

Левчику завели собственную страницу в Instagram и аккаунт в TikTok. В его обязанности входит принимать официальные делегации, послов и дипломатов, помогать мэру в работе – он дружелюбный, игривый и любит людей, отмечали в горсовете.

Мышей Левчик не ловит, потому что в ратуше их нет, утверждают чиновники.

Теги: Львов, Андрей Садовый, кошки, кот, мэр
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