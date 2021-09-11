В Англии стадо коров потеряло сознание из-за Тома Круза

Круз совершал прыжки с парашютом на территории национального парка "Озерный край". По сюжету в одном из эпизодов американский актер, исполняющий главную роль Итана Ханта, должен был приземлиться с парашютом в кадре. 59-летний артист совершил четыре прыжка.

В это время съемочная команда использовала специальные устройства, издающие высокочастотный шум, чтобы обезопасить актера от полета дронов в ходе прыжков.

Однако шум, издаваемый устройством, оказался таким мощным, что заставил упасть в обморок целое стадо коров, которые паслись неподалеку. Источник из съемочной группы говорит, что после выключения устройства животные пришли в норму.