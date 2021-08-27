У Круза на съемках фильма "Миссия невыполнима 7" угнали и обокрали дорогой автомобиль

Пропажу авто первым заметил телохранитель Тома Круза. Вскоре благодаря электронной системе слежения полиция нашла угнанную машину, но выяснилось, что угонщики забрали с собой из багажника личные вещи актера стоимостью несколько тысяч долларов.

В публикации отмечается, что злоумышленники при угоне авто использовали сканер для копирования сигнала от брелока. По словам собеседника, издания произошедшее сильно расстроило Круза и его водителя.

Таблоид допускает, что автомобиль угнали с неохраняемой парковки, хотя неподалеку находилась охраняемая со специальными противоугонными барьерами.

Представители актера не комментирует ситуацию.