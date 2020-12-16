  "Вы – черти! Увижу снова – будете уволены!" Круз нецензурно отчитал съемочную группу за нарушение санитарных правил. Аудио

Американский актер Том Круз в присутствии 50 человек пригрозил уволить тех участников съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7", которые во время пандемии коронавируса не соблюдали санитарные правила на площадке.

Круз: Я не хочу видеть это снова Фото: ЕРА

Американский актер Том Круз резко раскритиковал участников съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7" за то, что они во время работы не соблюдают санитарные правила во время пандемии карантина. Запись его разговора опубликовал таблоид The Sun на своем YouTube-канале.

"Мы создаем тысячи рабочих мест. Вы – черти. Я не хочу видеть это снова. Если увижу, будете уволены. Если кто-то из команды сделает то же – уволим и их. И вас, если такое повторится", – заявил актер, используя в речи нецензурные выражения.

Круз заявил, что ему не нужны извинения от нарушителей, так как их нельзя предложить тем представителям киноиндустрии, которые остались без работы из-за пандемии.

"Мы – золотой стандарт! Голливуд сейчас продолжает снимать фильмы благодаря нам! Потому что они там верят в то, что мы делаем", – подытожил он.

Издание отмечает, что эмоциональную речь Круз произнес в присутствии не менее 50 человек.

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Видео: The Sun / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире кориронавирус подтвержден у 73,57 млн человек, 1,63 млн заболевших умерли.

Премьера фильма "Миссия невыполнима 7" запланирована на осень 2021 года.