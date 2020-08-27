Круз в маске посетил кинотеатр и оценил шпионский боевик Нолана "Довод"

Американский актер Том Круз опубликовал в сети ролик, в котором запечатлена его поездка в кинотеатр на шпионский блокбастер режиссера Кристофера Нолана "Довод".

Американский актер Том Круз посетил кинотеатр, чтобы посмотреть боевик режиссера Кристофера Нолана "Довод". Ролик, в котором актер запечатлен в автомобиле по пути в кинотеатр, опубликован 25 августа на его странице в Twitter.

В автомобиле и во время посещения кинотеатра Круз был в защитной маске черного цвета. В момент, когда автомобиль остановился на светофоре, актер успел пообщаться через окно с поклонниками.

"Отличный боевик на большом экрана. Очень понравилось", – подписал он публикацию.

Big Movie. Big Screen. Loved it. pic.twitter.com/DrAY5tRg5P — Tom Cruise (@TomCruise) August 25, 2020

Блокбастер "Довод", в котором показана история секретного агента, пытающегося предотвратить третью мировую войну, вышел в международный прокат 26 августа – до пандемии премьера фильма была назначена на 16 июля.

Съемки картины начались в мае 2019 года и проходили в семи странах.

Главную роль в фильме сыграл Джон Дэвид Вашингтон. Также в картине задействованы Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон и Кеннет Брана.