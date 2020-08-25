Обнародованы фото 58-летнего Круза, выполняющего трюк на мотоцикле на высоте девятиэтажного дома

58-летний американский актер Том Круз самостоятельно выполнил трюк, спрыгнув с мотоцикла на высоте девятиэтажного дома. Во время съемок актер был пристегнут к страховочному тросу.

58-летний американский актер Том Круз принимает участие в съемках седьмой части франшизы "Миссия невыполнима", которые проходят в Оксфордшире (Великобритания). Фотографии, сделанные на съемочной площадке во время выполнения актером трюка на мотоцикле, обнародовал таблоид Daily Mail.

Издание отмечает, что актер прибыл на съемки в защитной маске на лице, но вскоре от нее избавился.

Во время съемок актер разогнал мотоцикл и спрыгнул с него, когда тот наехал на трамплин. По информации таблоида, трамплин был установлен на высоте 150 метров (высота девятиэтажного дома. – "ГОРДОН"). Во время съемок актер и мотоцикл были пристегнуты к страховочному тросу.

"Миссия невыполнима" – серия боевиков, сюжет которых основан на событиях одноименного сериала. Первый фильм вышел на экраны в 1996 году. В настоящее время выпущено шесть картин – последний фильм был показан на экранах в 2016 году. Главную роль агента Итана Ханта во всех частях "Миссии" играет Том Круз.

На съемках фильма "Миссия невыполнима 6" актер получил два перелома ноги.