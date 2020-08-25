Экс-супруга Круза Холмс была замечена на прогуле с 14-летней дочерью

Американская актриса Кэти Холмс была замечена на прогулке со своей 14-летней дочерью Сури. Фотографии голливудской звезды 24 августа обнародовал таблоид Daily Mail.
Холмс вышла на прогулку в клетчатом платье, декорированном рюшами. Дочь актрисы сопровождала мать в платье свободного кроя с воланами. При этом лицо Сури было прикрыто защитной маской розового цвета, а Холмс отдала предпочтение черной маске.
Таблоид отмечает, что снимки актрисы были сделаны 22 августа.
14-летняя Сури – дочь Холмс от американского актера Тома Круза. Романтические отношения между ними завязались в 2005 году. Летом 2012 года актриса заявила, что подает на развод и намерена получить право единоличной опеки над дочерью.
В марте 2020 года в интервью изданию In Style Холмс рассказала, что после развода с Крузом ей часто приходилось обращаться за помощью к посторонним людям.
18 апреля, поздравляя Сури с днем рождения, Холмс призналась, что счастлива быть ее матерью.