Экс-супруга Круза Холмс была замечена на прогуле с 14-летней дочерью

Американская актриса Кэти Холмс выбрала для прогулки платье в клетку, украшенное рюшами. Сури – 14-летняя дочь актрисы от актера Тома Круза – была в свободном платье с воланами.

Американская актриса Кэти Холмс была замечена на прогулке со своей 14-летней дочерью Сури. Фотографии голливудской звезды 24 августа обнародовал таблоид Daily Mail.

Холмс вышла на прогулку в клетчатом платье, декорированном рюшами. Дочь актрисы сопровождала мать в платье свободного кроя с воланами. При этом лицо Сури было прикрыто защитной маской розового цвета, а Холмс отдала предпочтение черной маске.

Таблоид отмечает, что снимки актрисы были сделаны 22 августа.

14-летняя Сури – дочь Холмс от американского актера Тома Круза. Романтические отношения между ними завязались в 2005 году. Летом 2012 года актриса заявила, что подает на развод и намерена получить право единоличной опеки над дочерью.

В марте 2020 года в интервью изданию In Style Холмс рассказала, что после развода с Крузом ей часто приходилось обращаться за помощью к посторонним людям.

18 апреля, поздравляя Сури с днем рождения, Холмс призналась, что счастлива быть ее матерью.