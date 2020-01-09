"Кукла 2: Брамс". Вышел трейлер фильма с Кэти Холмс. Видео
На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили трейлер фильма. "Кукла 2: Брамс". По сюжету благополучная английская семья переезжает в старинный особняк Хилшир. В одной из комнат младший сын находит странную комнату. Режиссер – Уильям Брент Белл. Роли исполнили Кэти Холмс, Оуэн Йомэн, Кристофер Конвери, Анджали Джай. Мировая премьера запланирована на 21 февраля 2020 года.
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