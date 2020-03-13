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14 марта, 2020
 
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Кэти Холмс рассказала, как пережила развод с Крузом

Американская актриса Кэти Холмс назвала период после развода с американским актером Томом Крузом одним из самых сложных в ее жизни.

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После развода Холмс приходилось обращаться за помощью к посторонним
После развода Холмс приходилось обращаться за помощью к посторонним
Фото: ЕРА

41-летняя американская актриса Кэти Холмс в интервью изданию In Style рассказала, как пережила в 2012 году развод с мужем, американским актером Томом Крузом. 

По словам актрисы, после развода они с шестилетней дочерью Сури оказались в эпицентре внимания прессы. Холмс подчеркнула, что ей было трудно одной справляться с обязанностями матери и часто приходилось обращаться за помощью к посторонним людям. 

Актриса вспомнила случай, когда ее шестилетняя дочь осталась ночевать у подруги, а она отправилась в театр на премьеру балета. Но досмотреть спектакль не получилось – Сури прозвонила и попросила забрать домой. 

По словам Холмс, занести спящую дочь домой ей помог таксист. 

Актриса рассказала, что только спустя годы научилась спокойно принимать повышенное внимание посторонних в свой адрес. 

В интервью изданию Холмс не уточнила, общается ли ее экс-супруг с дочерью Сури. 

https://www.facebook.com/InStyle/posts/10157869872969985

Кэти Холмс и Том Круз заявили о своем романе в 2005 году. Весной 2006-го у пары родилась дочь Сури, а летом 2012 актриса заявила, что подает на развод и намерена получить право единоличной опеки над дочерью.

После развода с Крузом у актрисы был роман с актером Джейми Фоксом, но в 2019 году пара рассталась. 

Теги: Том Круз, Кэти Холмс, развод
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