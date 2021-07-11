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11 июля, 2021
 
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Том Круз появился на публике с партнершей по фильму "Миссия невыполнима"

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Круз развелся в 2012 году
Круз развелся в 2012 году
Фото: EPA

Голливудский актер Том Круз вместе с коллегой по фильму "Миссия невыполнима 7" Хейли Этвелл 10 июля посетил женский финал Wimbledon в Лондоне. Об этом сообщило издание Hello!.

Круз был одет в темно-синий костюм-тройку, Этвелл – в кремовое платье в пол с рисунком, красные туфли и кремовое пальто. Актеры пришли на игру австралийки Эшли Барти и чешки Каролины Плишковой.

Фото: EPA
Фото: EPA

Как отмечает издание, слухи о романе Круза и Этвелл ходят с декабря прошлого года. СМИ писали, что они поладили почти сразу после встречи на съемочной площадке.

Позже эти двое были замечены державшимися за руки в Лондоне. Сами актеры слухи не комментируют.

Hello! подчеркивает, что если Круз и Этвелл и правда встречаются, то это первые долгосрочные отношения Круза с тех пор, как он расстался с бывшей женой Кэти Холмс в 2012 году.

Контекст:

Том Круз – американский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" и трехкратный номинант на премию "Оскар".

Круз трижды был женат – на актрисах Мими Роджерс (1987–1990), Николь Кидман (1990–2001) и Кэти Холмс (2006–2012). С Кидман они усыновил двоих детей (дочь Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони), а в браке с Холмс у него родилась дочь Сури (2006).

Теги: актер, Том Круз, Wimbledon
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