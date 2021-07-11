Том Круз появился на публике с партнершей по фильму "Миссия невыполнима"

Круз был одет в темно-синий костюм-тройку, Этвелл – в кремовое платье в пол с рисунком, красные туфли и кремовое пальто. Актеры пришли на игру австралийки Эшли Барти и чешки Каролины Плишковой.

Фото: EPA

Как отмечает издание, слухи о романе Круза и Этвелл ходят с декабря прошлого года. СМИ писали, что они поладили почти сразу после встречи на съемочной площадке.

Позже эти двое были замечены державшимися за руки в Лондоне. Сами актеры слухи не комментируют.

Hello! подчеркивает, что если Круз и Этвелл и правда встречаются, то это первые долгосрочные отношения Круза с тех пор, как он расстался с бывшей женой Кэти Холмс в 2012 году.