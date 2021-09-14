"Запомню на всю жизнь". Michelle Andrade в Гондурасе поплавала вместе со свиньей. Видео

Michelle Andrade: Я решила первый раз нырнуть в Карибское море и поплавать со свинками Фото: mishvirmish / Instagram

На заглавном фото артистка позирует в кадре, держа на руках свинью. На видео певица запечатлена уже в воде во время заплыва в компании животного.

"Все нормальные люди плавают с дельфинами, с рыбками, с китами, с черепашками, даже с акулами! А я решила первый раз нырнуть в Карибское море и поплавать со свинками. Запомню на всю жизнь", – написала артистка.

Отвечая на вопросы подписчиков, она отметила, что отдыхает на острове Роатан, который является частью Гондураса.

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