"Запомню на всю жизнь". Michelle Andrade в Гондурасе поплавала вместе со свиньей. Видео

На заглавном фото артистка позирует в кадре, держа на руках свинью. На видео певица запечатлена уже в воде во время заплыва в компании животного.
"Все нормальные люди плавают с дельфинами, с рыбками, с китами, с черепашками, даже с акулами! А я решила первый раз нырнуть в Карибское море и поплавать со свинками. Запомню на всю жизнь", – написала артистка.
Отвечая на вопросы подписчиков, она отметила, что отдыхает на острове Роатан, который является частью Гондураса.
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Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года певица является артисткой продюсерского центра Mozgi.