  "Мой Бибер, только с сиськами". Позитив прокомментировал отношения с Michelle Andrade

Позитив о личных отношениях с Michelle Andrade: Вряд ли у нас что-то получится Фото: positiff / Instagram

По словам Позитива, сейчас у них с певицей "очень легкие" отношения.

"Она очень крутой персонаж. Когда мы только начали с ней работать, я подумал, что Мишель – это мой [канадский певец] Джастин Бибер, только с сиськами. Она очень талантливая и многогранная", – заявил Позитив.

На уточняющий вопрос ведущего передачи Славы Демина, возможны ли между ними личные отношения, так как они оба сейчас свободны, Позитив ответил отрицательно.

"Она очень красивая женщина, очень и очень сексуальная. Я не знаю почему, но я к ней больше отношусь как с сестре. Я могу сказать, что влюблен в Мишель как в артиста и человека, но вряд ли у нас что-то получится", – резюмировал он.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube