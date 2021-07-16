  Позитив рассказал, как относится к сексу с фанатками

"Это неправильно. Ненормально. Думаю, что там ложные какие-то ощущения. Не у тебя, а у твоей фанатки. Это неправдивая фигня", – заявил певец.
Он не уточнил, имел ли подобный опыт в своей жизни.
Позитив с конца 2010-го по начало 2020 года был участником украинской группы "Время и Стекло", которую продюсировал Потап. 11 марта 2020 года группа объявила о распаде. Сейчас он выступает в составе группы Mozgi, продюсером и участником которой также является Потап.
24 апреля 2021 года в эфире передачи "Світське життя" на "1+1" Позитив, отвечая на вопрос ведущей Кати Осадчей об отношениях с женой, дизайнером Анной Андрийчук, не стал отрицать, что они расстались после 13 лет совместной жизни. Артист отказался называть причины развода.