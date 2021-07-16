  Позитив рассказал, как относится к сексу с фанатками

"Это неправильно. Ненормально. Думаю, что там ложные какие-то ощущения. Не у тебя, а у твоей фанатки. Это неправдивая фигня", – заявил певец.

Он не уточнил, имел ли подобный опыт в своей жизни.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube