Бульвар Шоубиз
 
05 февраля, 2021
 
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Позитив и Michelle Andrade презентовали дуэтную песню. Аудио

Бывший участник украинской группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) спел дуэтом с украинской певицей боливийского происхождения Michelle Andrade – композиция под названием "100 000" размещена 5 февраля на YouTube-канале артистки. Отмечается, что песня является саундтреком к романтическому сериалу Студии "Квартал 95" "100 тысяч минут вместе".

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Совместная композиция Позитива и Michelle Andrade является саундтреком к сериалу "100 тысяч минут вместе"
Совместная композиция Позитива и Michelle Andrade является саундтреком к сериалу "100 тысяч минут вместе"
Фото: mishvirmish / Instagram

видео

Аудио: Michelle Andrade / YouTube
Теги: видео, клип, Время и Стекло, певица, Michelle Andrade, Позитив, Алексей Завгородний
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