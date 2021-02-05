Позитив и Michelle Andrade презентовали дуэтную песню. Аудио
Бывший участник украинской группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) спел дуэтом с украинской певицей боливийского происхождения Michelle Andrade – композиция под названием "100 000" размещена 5 февраля на YouTube-канале артистки. Отмечается, что песня является саундтреком к романтическому сериалу Студии "Квартал 95" "100 тысяч минут вместе".
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