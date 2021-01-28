"Сбрил 10 лет", "Это кто?" Позитив удивил подписчиков новым имиджем

Экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) сбрил усы.

Экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) 27 января в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен без усов, которые были частью его имиджа.

"Вечно молодой", – подписал он снимок.

"Сбрил 10 лет", – отреагировали на фото подписчики.

"Леша, где усики?" – комментируют публикацию фаны.

"Это кто?" – написали в комментариях пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Zavgorodnii (@positiff)

До того, как сбрить усы, Позитив выглядел вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Zavgorodnii (@positiff)

Позитив с конца 2010-го по начало 2020 года был участником украинской группы "Время и Стекло", которую продюсировал Потап.11 марта 2020 года группа объявила о распаде.

22 января Позитив сообщил, что стал ведущим первой программы нового сезона шоу "Орел и решка", премьера которого состоится 13 февраля на "Новом канале".