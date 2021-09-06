"Какая нежная кожа", "Вот это секс", "Можно залипнуть". Michelle Andrade в купальнике покрутила ягодицами перед камерой

Michelle Andrade: Это будет очень красиво. Обещаю Фото: mishvirmish / Instagram

Артистка позирует в кадре в белом купальнике и босоножках на каблуках, лежа на спине. Во время съемки певица совершила движения ягодицами вверх.

"Это будет очень красиво. Обещаю", – подписала ролик артистка.

"Какая нежная кожа", – прокомментировали видео фолловеры.

"Осторожно, можно залипнуть", – отреагировали на ролик поклонники.

"Вот это секс", – написали в комментариях подписчики.

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