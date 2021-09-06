"Какая нежная кожа", "Вот это секс", "Можно залипнуть". Michelle Andrade в купальнике покрутила ягодицами перед камерой

Артистка позирует в кадре в белом купальнике и босоножках на каблуках, лежа на спине. Во время съемки певица совершила движения ягодицами вверх.
"Это будет очень красиво. Обещаю", – подписала ролик артистка.
"Какая нежная кожа", – прокомментировали видео фолловеры.
"Осторожно, можно залипнуть", – отреагировали на ролик поклонники.
"Вот это секс", – написали в комментариях подписчики.
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Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года певица является артисткой продюсерского центра Mozgi.