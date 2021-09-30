Бульвар Шоубиз
 
30 сентября, 2021
 
Новости

"Они все уничтожили". Шакира заявила, что дикие кабаны в парке Барселоны отобрали у нее сумку с телефоном

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Шакира вернула сумку, но она была повреждена
Шакира вернула сумку, но она была повреждена
Фото: shakira / Instagram

Колумбийская певица Шакира подвергалась атаке двух кабанов. Об этом она сообщила 29 сентября в Instagram Stories.

По словам артистки, животные забрали у нее сумку, в которой лежал мобильный телефон, и убежали в лес. Когда певица ее нашла, сумка была сильно повреждена.

Сейчас этой публикации в микроблоге артистки уже нет, но ролик сохранили и разместили на YouTube-канале Voice of Buloba.

"Они все уничтожили", – комментирует происходящее Шакира, демонстрируя в кадре разорванную сумку.

Канал BBC отмечает, что инцидент произошел во время отдыха артистки в одном из парков Барселоны (Испания).

ВИДЕО
Видео: VOICE OF Buloba / YouTube
Контекст:

Шакира (Шакира Мебарак) родилась 2 февраля 1977 года. Она – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки, певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.

Шакира живет в гражданском браке с испанским футболистом Жераром Пике. Пара воспитывает двоих сыновей – Милана (2013) и Сашу (2015).

Теги: животные, нападение, Шакира, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Клопотенко: В школьном меню теперь будут минестроне, лобио, фритата, шпундра, верещака и гамула
Клопотенко: В школьном меню теперь будут минестроне, лобио, фритата, шпундра, верещака и гамула
Елена ПОСКАННАЯ
  "Ближайшее окружение называло Путина "наш мальчик". Главные цитаты из интервью бывшего друга Путина, миллиардера Пугачева Гордону
  "Ближайшее окружение называло Путина "наш мальчик". Главные цитаты из интервью бывшего друга Путина, миллиардера Пугачева Гордону
Дмитрий ГОРДОН
  Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Полный текст интервью
  Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Полный текст интервью
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тяжелобольной Губин: Я умираю, уже одной ногой в могиле. Счастья не было и уже не будет – вот это плохо
Тяжелобольной Губин: Я умираю, уже одной ногой в могиле. Счастья не было и уже не будет – вот это плохо
Братья Меладзе без жен, помолвка экс-мужа Ани Лорак, расставание Маска и Граймс, дочь Королевой. 10 самых обсуждаемых событий сентября
Братья Меладзе без жен, помолвка экс-мужа Ани Лорак, расставание Маска и Граймс, дочь Королевой. 10 самых обсуждаемых событий сентября
  "Они все уничтожили". Шакира заявила, что дикие кабаны в парке Барселоны отобрали у нее сумку с телефоном
  "Они все уничтожили". Шакира заявила, что дикие кабаны в парке Барселоны отобрали у нее сумку с телефоном
"Прошли 10 км". Орбакайте в объятиях мужа похвасталась прогулкой вдоль Гудзона
"Прошли 10 км". Орбакайте в объятиях мужа похвасталась прогулкой вдоль Гудзона
"Я тебя хочу, я тут уже голенькая". Евгений Кот рассказал о домогательствах несовершеннолетней поклонницы
"Я тебя хочу, я тут уже голенькая". Евгений Кот рассказал о домогательствах несовершеннолетней поклонницы
"Копия папы", "Наконец-то". Жена Павлика крупным планом показала лицо трехмесячного сына
"Копия папы", "Наконец-то". Жена Павлика крупным планом показала лицо трехмесячного сына
  Тыква, запеченная с овощами и мясом. Рецепт невероятного вкусного и полезного сезонного блюда от авторов кулинарного блога
  Тыква, запеченная с овощами и мясом. Рецепт невероятного вкусного и полезного сезонного блюда от авторов кулинарного блога
"В последний раз смотрела, как мой папа надрывает задницу в роли Бонда". Дочь Крейга выложила в сеть фото с отцом
"В последний раз смотрела, как мой папа надрывает задницу в роли Бонда". Дочь Крейга выложила в сеть фото с отцом
В сети показали очередь в закусочную Эминема, когда он лично раздавал заказы. Видео
В сети показали очередь в закусочную Эминема, когда он лично раздавал заказы. Видео
"Секси". Экс-солистка "НеАнгелов" Вика засветила голую грудь на постельном снимке
"Секси". Экс-солистка "НеАнгелов" Вика засветила голую грудь на постельном снимке
"Боже! Какое сексуалити".Тоня Матвиенко показала тело в декольтированном мини-платье
"Боже! Какое сексуалити".Тоня Матвиенко показала тело в декольтированном мини-платье
"Не узнать. Красотка". Постройневшая Джамала снялась в топе с глубоким декольте
"Не узнать. Красотка". Постройневшая Джамала снялась в топе с глубоким декольте
"Это реклама лесби?", "Люди как люди, а Настя голая". Каменских в микроплавках снялась в объятиях подруги
"Это реклама лесби?", "Люди как люди, а Настя голая". Каменских в микроплавках снялась в объятиях подруги
"Все круто, но рабочий мозоль выдается вперед", "Джинсы Настюхины верни". Потап примерил узкие брюки
"Все круто, но рабочий мозоль выдается вперед", "Джинсы Настюхины верни". Потап примерил узкие брюки
"Свято место пусто не бывает". Волочкова снялась верхом на мужчине
"Свято место пусто не бывает". Волочкова снялась верхом на мужчине
Грохочущий водопад и искусственный дождь. В Париже перед Эйфелевой башней состоялся показ новой коллекции Saint Laurent
Грохочущий водопад и искусственный дождь. В Париже перед Эйфелевой башней состоялся показ новой коллекции Saint Laurent
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS