В Тернополе ночью ловили сбежавших буйволов. Видео

В ролике видно, как буйволы бегают не только по парку, но и по проезжей части.

Как рассказали Zaxid.net в управлении парков Тернопольского горсовета, чтобы сбежать, животным пришлось преодолеть три забора.

"Первый – самый прочный, поэтому они просто в том месте, где калитка, ее отодвинули. Другой забор – из простой обычной металлической сетки, буйволы ее согнули и переступили. А третью ограду из металлических секций массой своей провалили. Эти животные весят по 300 килограммов каждый, если не больше. Но мы быстро их поймали и загнали обратно в зооуголок. Теперь проводим ремонт ограждения", – рассказал замглавы управления Николай Ткач.