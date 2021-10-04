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В Тернополе ночью ловили сбежавших буйволов. Видео

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Беглецов уже поймали
Беглецов уже поймали
Скриншот: Від Тарнополя до Тернополя / Facebook

Ночью 3 октября на улицах Тернополя ловили двух буйволов, которые сбежали из зооуголка в парке "Топильче". Видео очевидцы опубликовали в соцсетях, в том числе в группе "Від Тарнополя до Тернополя" в Facebook.

В ролике видно, как буйволы бегают не только по парку, но и по проезжей части.

https://www.facebook.com/tarnopil/videos/261558542539390/

Как рассказали Zaxid.net в управлении парков Тернопольского горсовета, чтобы сбежать, животным пришлось преодолеть три забора.

"Первый – самый прочный, поэтому они просто в том месте, где калитка, ее отодвинули. Другой забор – из простой обычной металлической сетки, буйволы ее согнули и переступили. А третью ограду из металлических секций массой своей провалили. Эти животные весят по 300 килограммов каждый, если не больше. Но мы быстро их поймали и загнали обратно в зооуголок. Теперь проводим ремонт ограждения", – рассказал замглавы управления Николай Ткач.

Теги: Тернополь, животные, парк, зоопарк
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