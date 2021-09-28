В Киевском зоопарке показали, как еноты, медведи, тигры и другие звери лакомятся арбузами. Видео

Арбузами угощали бизонов, фазанов, лошадей Пржевальского, зубров, енотов, медведей, диких свиней, слонов, тигров, львов и других зверей. Все желающие могли посмотреть, как животные лакомятся и играют с арбузами.
Для тех, кто не смог прийти в зоопарк, сотрудники опубликовали несколько видео в Instagram.
Тигр играет с арбузом, как с мячом.
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Зубры долго и осторожно принюхиваются и катают его рогами.
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А вот еноты, медведи и горилла Тони хорошо знают, что такое арбуз и для чего он нужен.
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