В Киевском зоопарке показали, как еноты, медведи, тигры и другие звери лакомятся арбузами. Видео

Арбузами угощали бизонов, фазанов, лошадей Пржевальского, зубров, енотов, медведей, диких свиней, слонов, тигров, львов и других зверей. Все желающие могли посмотреть, как животные лакомятся и играют с арбузами.

Для тех, кто не смог прийти в зоопарк, сотрудники опубликовали несколько видео в Instagram.

Тигр играет с арбузом, как с мячом.

View this post on Instagram A post shared by Киі * вськии * зоопарк Zoo Kyiv (@zookyiv)

Зубры долго и осторожно принюхиваются и катают его рогами.

View this post on Instagram A post shared by Киі * вськии * зоопарк Zoo Kyiv (@zookyiv)

А вот еноты, медведи и горилла Тони хорошо знают, что такое арбуз и для чего он нужен.

View this post on Instagram A post shared by Киі * вськии * зоопарк Zoo Kyiv (@zookyiv)