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В Киевском зоопарке показали, как еноты, медведи, тигры и другие звери лакомятся арбузами. Видео

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Животным в зоопарке устроили "арбузную неделю"
Животным в зоопарке устроили "арбузную неделю"
Фото: zoo.kiev.ua

В Киевском зоопарке с 20-го по 26 сентября провели "арбузную неделю". Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Арбузами угощали бизонов, фазанов, лошадей Пржевальского, зубров, енотов, медведей, диких свиней, слонов, тигров, львов и других зверей. Все желающие могли посмотреть, как животные лакомятся и играют с арбузами.

Для тех, кто не смог прийти в зоопарк, сотрудники опубликовали несколько видео в Instagram.

Тигр играет с арбузом, как с мячом. 

Зубры долго и осторожно принюхиваются и катают его рогами.

А вот еноты, медведи и горилла Тони хорошо знают, что такое арбуз и для чего он нужен.

Теги: животные, Киевский зоопарк, зоопарк, медведи, тигры, арбузы
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