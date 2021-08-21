Баржа с херсонскими арбузами прибыла в пункт назначения. Сегодня их должны отправить в киевские супермаркеты

Контекст:

Впервые за 14 лет баржу с арбузами отправили в Киев летом 2017 года. Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал это событие "возрождением речного транспорта".

В 2020 году на барже в Киев доставили 300 тонн арбузов. На каждом арбузе была наклейка с QR-кодом, по которой можно узнать о его происхождении, а также об интересных местах в Херсонской области и о том, как до них добраться.

В этом году баржу с арбузами из Херсонской области отправили 14 августа.