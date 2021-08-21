Бульвар Шоубиз
 
21 августа, 2021
 
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"Я так устала есть траву. Вокруг арбузы, дыни, ягоды, а мне нельзя". Могилевская сказала, на сколько похудела на диете

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До Дня независимости 24 августа Могилевская хочет сбросить еще 2 кг
До Дня независимости 24 августа Могилевская хочет сбросить еще 2 кг
Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская с начала лета села на диету и уже сбросила 7 кг, но планирует до 24 августа сбросить еще 2 кг. Об этом она написала 20 августа в Instagram.

К тексту 46-летняя певица приложила небольшое видеообращение, в котором пожаловалась, как ей тяжело соблюдать диету, ведь вокруг продаются много фруктов и ягод, которых ей нельзя. Судя по тому, что в ролике она говорит, что ей нужно сбросить еще 3 кг, а в посте речь идет уже о 2 кг, пока ролик готовился, артистка потеряла 1 кг.

"Хочу к своему крутому выступлению на День независимости сбросить еще 6 кг, из них 3 кг я уже сбросила втихаря от вас. Но я скажу, что я настолько устала… Вокруг арбузы, дыни, ягоды, а мне всего этого нельзя. Мне нельзя никаких углеводов. Я так устала есть эту траву – руколу, помидоры, все остальное", – рассказала Могилевская и добавила, что звонила знакомым диетологам с просьбой разрешить ей хотя бы "маленькую пиалочку" ягод.

По словам певицы, несмотря ни на что, она "ужесточила диету, чтобы за быстрый срок сбросить еще 3 кг, осталась неделя".

Контекст:

В конце мая Могилевская в эфире канала "Украина" заявила, что набрала лишний вес, и публично обратилась к украинскому фитнес-тренеру Аните Луценко за помощью. До конца этого лета певица пообещала приложить максимум усилий, чтобы сбросить 10 кг.

Теги: Наталья Могилевская, певица, арбузы, дыня, фрукты, продюсер, похудение, еда, диетолог, помидоры
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