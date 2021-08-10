Бульвар Шоубиз
 
10 августа, 2021
 
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"Позволила себе фрукты, которые нельзя". Могилевская призналась, на сколько килограммов похудела за месяц диеты

До конца этого лета Могилевская планирует сбросить 10 кг
До конца этого лета Могилевская планирует сбросить 10 кг
Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская, которая почти месяц придерживается диеты, рассказала в Instagram Stories, на сколько килограммов похудела.

Она отвечала на вопрос одного из своих подписчиков, сколько длится ее диета и какие результаты уже принесла.

"Я на диете больше месяца. Сбросила пять килограммов. Сейчас у меня период плато – небольшого отдыха. Я позволила себе поесть фруктов, которые было нельзя. И сейчас хочу еще [скинуть] пять", – рассказала Могилевская.

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Скриншот: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Контекст:

В конце мая Могилевская в эфире канала "Украина" заявила, что набрала лишний вес, и публично обратилась к украинскому фитнес-тренеру Аните Луценко за помощью. До конца этого лета певица пообещала приложить максимум усилий, чтобы сбросить 10 кг.

Теги: Наталья Могилевская, певица, фрукты, похудение
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