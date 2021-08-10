"Позволила себе фрукты, которые нельзя". Могилевская призналась, на сколько килограммов похудела за месяц диеты

Она отвечала на вопрос одного из своих подписчиков, сколько длится ее диета и какие результаты уже принесла.

"Я на диете больше месяца. Сбросила пять килограммов. Сейчас у меня период плато – небольшого отдыха. Я позволила себе поесть фруктов, которые было нельзя. И сейчас хочу еще [скинуть] пять", – рассказала Могилевская.

Скриншот: nataliya_mogilevskaya / Instagram