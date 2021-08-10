"Обо-жаю!" Могилевская назвала блюдо, которое готова обменять на все остальные до конца жизни

Она ответила на вопрос о том, какое одно-единственное блюдо готова есть до конца жизни. "Если бы вам сказали, что можете есть только один продукт, то что это было бы?" – спросил певицу один из подписчиков.

"Если бы мне пришлось до конца жизни есть один продукт, это были бы вареники с вишнями. Обо-жаю!" – призналась Могилевская.

Скриншот: nataliya_mogilevskaya / Instagram