"Обо-жаю!" Могилевская назвала блюдо, которое готова обменять на все остальные до конца жизни

Она ответила на вопрос о том, какое одно-единственное блюдо готова есть до конца жизни. "Если бы вам сказали, что можете есть только один продукт, то что это было бы?" – спросил певицу один из подписчиков.
"Если бы мне пришлось до конца жизни есть один продукт, это были бы вареники с вишнями. Обо-жаю!" – призналась Могилевская.
Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве. Окончила Киевское эстрадно-цирковое училище, была солисткой Украинского фольклорного театра "Родина", Киевского театра эстрады, еврейского театра "Штерн".
Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.