"Херсонский арбуз" и "Мед Закарпатья". Минэкономики поможет зарегистрировать исторические названия продуктов для признания в ЕС

Сегодня состоялось первое заседание экспертной комиссии по согласованию спецификаций товаров с географическими указаниями.
"Украина имеет много уникальных продуктов, которые составляют отдельный нишевый сегмент на рынке и имеют дополнительную рыночную стоимость. Это продукты с четким географическим происхождением. Мы уже направили для включения в европейский реестр географических указаний документы о таких аутентичных украинских товарах, как "Гуцульская коровья брынза", "Гуцульская овечья брынза" и "Мелитопольская черешня". Сейчас мы рассматриваем еще ряд таких товаров, подлежащих правовой охране", – сказала замминистра экономики Ирина Новикова.
По ее словам, продукты с подтвержденным географическим происхождением считаются национальным достоянием в странах ЕС. Украина проводит мероприятия для получения продуктов с географическим указанием признания в ЕС. Это позволит украинским производителям получить доступ к новым рынкам сбыта.
На заседании согласовали спецификацию следующих продуктов:
В министерстве сообщили, что после согласования спецификаций пройдет регистрация географических указаний на национальном уровне.