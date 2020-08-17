Из Херсонской области в Киев отправили баржу с арбузами. В нынешнем году она несет еще и культурно-туристическую миссию

16 августа из Херсонской области в столицу Украины отправилась традиционная баржа с 300 тоннами арбузов. В нынешнем году на каждом из них есть специальная наклейка с QR-кодом, по которой можно узнать интересные факты о Херсоне и области.

По Днепру в Киев из Херсонской области 16 августа отправилась баржа с 300 тоннами арбузов. Путешествовать транспорт будет около недели. На каждом арбузе есть наклейка с QR-кодом, по которой можно узнать о его происхождении, а также об интересных местах в Херсонской области и о том, как до них добраться. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ориентировочно баржа с арбузами прибудет к терминалу в Переяславе Киевской области 21 августа. В столичных супермаркетах продукция появится накануне Дня Независимости 24 августа.

По словам фермеров, из-за весенних заморозков арбузы пришлось пересевать, поэтому их стоимость по сравнению с прошлым годом увеличилась. Если в минувшем году она держалась в рамках 1,20–1,50 грн, то в нынешнем оптовая цена закупки продукции на херсонских полях составляет примерно 2,50–3 грн.

В торговых сетях Киева и крупных городов Украины стоимость арбузов – около 10 грн, сообщили фермеры.