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В Киеве на акцию протеста привели баранов. Полиция отобрала их и отправила в зоопарк

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Овец из-под КГГА отправили на временную передержку в Киевский зоопарк
Овец из-под КГГА отправили на временную передержку в Киевский зоопарк
Фото: Виталий Селик / Facebook

Возле здания Киевской городской государственной администрации 30 ноября участники общественного движения "Український стяг" проводили акцию протеста против старых маршруток на дорогах столицы. Об этом сообщается в Telegram движения.

По словам организаторов, от перевозчиков им поступила информация, что у тех начали вымогать по 200 грн с каждой маршрутки в день, сообщается в Telegram движения. Они обвиняют в коррупции замглавы мэра Константина Усова.

Протестующие решили показать, что "люди – не скот", и для наглядности привезли овец и баранов в маршрутке со стогами сена.

По информации Telegram-канала "Киев Оперативный", одного протестующего задержала полиция.

Глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик сообщил в Facebook, что на митингующих составили протокол за жестокое обращение с животными, а овец изъяли и передали на временную передержку в Киевский зоопарк, где их осмотрят, обеспечат питанием и, при необходимости, лечением.

https://www.facebook.com/selykv/posts/10215798271269581

В зоозащитной организации UAnimals подчеркнули, что животные – "это не декор для фото, видео или акций" и какой бы важной ни была тема митинга или акции, это не позволяет издеваться над животными.

"Этим жестоким "креативом" митингующие хотели показать, что людей в маршрутках перевозят, как скот, но показали, что мышление некоторых людей не далеко ушло от первобытного человека", – заявили в организации.

https://www.facebook.com/UAnimals.official/posts/4397127617009090

Теги: Киев, транспорт, коррупция, полиция, животные, Киевский зоопарк, митинг, зоопарк, маршрутка, Константин Усов, акции протеста
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