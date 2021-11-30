В Киеве на акцию протеста привели баранов. Полиция отобрала их и отправила в зоопарк

По словам организаторов, от перевозчиков им поступила информация, что у тех начали вымогать по 200 грн с каждой маршрутки в день, сообщается в Telegram движения. Они обвиняют в коррупции замглавы мэра Константина Усова.

Протестующие решили показать, что "люди – не скот", и для наглядности привезли овец и баранов в маршрутке со стогами сена.

По информации Telegram-канала "Киев Оперативный", одного протестующего задержала полиция.

Глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик сообщил в Facebook, что на митингующих составили протокол за жестокое обращение с животными, а овец изъяли и передали на временную передержку в Киевский зоопарк, где их осмотрят, обеспечат питанием и, при необходимости, лечением.

В зоозащитной организации UAnimals подчеркнули, что животные – "это не декор для фото, видео или акций" и какой бы важной ни была тема митинга или акции, это не позволяет издеваться над животными.

"Этим жестоким "креативом" митингующие хотели показать, что людей в маршрутках перевозят, как скот, но показали, что мышление некоторых людей не далеко ушло от первобытного человека", – заявили в организации.