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Британия признала крабов, осьминогов и лобстеров разумными существами. Это позволит запретить варить их живьем

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Закон призван обеспечить животным безболезненную смерть
Закон призван обеспечить животным безболезненную смерть
Фото: depositphotos.com

В Великобритании осьминоги, крабы, омары и все другие десятиногие ракообразные и головоногие моллюски признаны разумными существами в соответствии с законодательством о защите животных. Об этом 19 ноября сообщило правительство страны.

Этот шаг следует за выводами независимого обзора Лондонской школы экономики и политических наук (LSE) о том, что существуют убедительные научные доказательства разумности десятиногих ракообразных и головоногих моллюсков.

В сообщении правительства говорится, что закон уже признает всех животных с позвоночником разумными существами. Однако, в отличие от некоторых других беспозвоночных, десятиногие ракообразные и головоногие моллюски имеют сложную центральную нервную систему, что является одним из ключевых признаков чувствительности.

При этом признание данных животных разумными не повлияет на какое-либо существующее законодательство или отраслевые практики, такие как рыболовство.

"Прямого воздействия на промысел моллюсков или ресторанную индустрию не будет. Вместо этого он [закон] разработан, чтобы гарантировать, что благополучие животных будет хорошо учтено при принятии решений в будущем", – говорится в сообщении.

Издание The Guardian отмечает, что признание этих животных разумными может привести к запрету в стране варить их живьем.

Журналисты уточняют, что исследование LSE показало, что у десятиногих ракообразных есть опиоидные рецепторы и они реагируют на опиоидные болеутоляющие так же, как позвоночные. Это указывает на то, что они чувствуют боль. А попытки этих животных вырваться из кипящей воды являются еще одним свидетельством их способности страдать.

Как отмечает Daily Mailсейчас запрет варить таких животных живыми действует в Швейцарии, Норвегии и Новой Зеландии.

По мнению организаций по защите животных, оглушение этих моллюсков с помощью электрического пистолета или путем охлаждения их на холодном воздухе или льду перед кипячением является более гуманным методом.

Теги: Великобритания, животные, защита животных
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