В Кирове на пикет против войны с Украиной вышли шесть человек. Прохожие предлагали им "не позориться"

Издание отмечает, что акция была согласована с кировской мэрией. Она прошла около памятника советскому деятелю Сергею Кирову.
Активисты принесли флаги Украины и России и плакаты, призывающие президента РФ Владимира Путина отказаться от войны против Украины: "Руки прочь от Украины", "Нет войне, Путину нет" и другие.
"Чувствуется, что путинские СМИ опять нагнетают шовинистическую истерию, как это было во время оккупации Крыма в 2014 году. Обыватель средней полосы России не знает, что такое война. Ему кажется, что у нас после Второй мировой все время "мирное небо" над головой. А то, что Россия в постсоветское время вела войну в Чечне, Грузии, Украине, Сирии, забывается", – сказал один из организаторов акции, учитель Сергей Дядькин.
По его мнению, Украина "всегда была, есть и будет самой близкой и дружественной страной для мыслящих и совестливых россиян".
Участники антивоенной акции рассказали, что большинство прохожих не поддержало пикет: кто-то плюнул в сторону активистов, другие крутили пальцем у виска и называли пикетчиков оскорбительными или бранными словами.
"Кировчане – в основном это были люди старшего поколения – призывали "стереть Украину с лица земли", а протестующим предлагали "не позориться", – отметили в "Idel.Реалии".
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.