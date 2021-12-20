В Кирове на пикет против войны с Украиной вышли шесть человек. Прохожие предлагали им "не позориться"

Издание отмечает, что акция была согласована с кировской мэрией. Она прошла около памятника советскому деятелю Сергею Кирову.

Активисты принесли флаги Украины и России и плакаты, призывающие президента РФ Владимира Путина отказаться от войны против Украины: "Руки прочь от Украины", "Нет войне, Путину нет" и другие.

"Чувствуется, что путинские СМИ опять нагнетают шовинистическую истерию, как это было во время оккупации Крыма в 2014 году. Обыватель средней полосы России не знает, что такое война. Ему кажется, что у нас после Второй мировой все время "мирное небо" над головой. А то, что Россия в постсоветское время вела войну в Чечне, Грузии, Украине, Сирии, забывается", – сказал один из организаторов акции, учитель Сергей Дядькин.

По его мнению, Украина "всегда была, есть и будет самой близкой и дружественной страной для мыслящих и совестливых россиян".

Участники антивоенной акции рассказали, что большинство прохожих не поддержало пикет: кто-то плюнул в сторону активистов, другие крутили пальцем у виска и называли пикетчиков оскорбительными или бранными словами.

"Кировчане – в основном это были люди старшего поколения – призывали "стереть Украину с лица земли", а протестующим предлагали "не позориться", – отметили в "Idel.Реалии".