Данилов о военной угрозе со стороны РФ: Мы четко понимаем, что находится на расстоянии 400 км от нашей границы

"Есть ли сейчас увеличение военного присутствия на границе с нашей территорией? Да, есть. Но они уже не настолько критичны для того, чтобы сейчас подчеркивать, что "завтра они начнут". Мы этого сейчас не видим. [...] Мы четко понимаем, что находится на расстоянии до 400 км от нашей границы. Мы понимаем, что это за группировки, понимаем их количество, понимаем, чем они оснащены, – все это у нас под контролем", – сказал он.

Секретарь СНБО утверждает, что информацию по этому поводу украинские силовики получают ежедневно "от соответствующих институтов".

"Сегодня такой опасности мы не видим. Может ли она появиться завтра? Да, может, потому что мы не знаем, что там в голове у людей, которые сидят в Кремле, и насколько они на сегодняшний день будут мыслить теми или иными вещами", – подчеркнул Данилов.