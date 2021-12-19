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ПОЛИТИКА

Данилов о военной угрозе со стороны РФ: Мы четко понимаем, что находится на расстоянии 400 км от нашей границы

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Данилов отметил, что информация обновляется ежедневно
Данилов отметил, что информация обновляется ежедневно
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью "Апострофу" 18 декабря, что российские войска, сконцентрированные возле границ Украины, пока не представляют критической опасности.

"Есть ли сейчас увеличение военного присутствия на границе с нашей территорией? Да, есть. Но они уже не настолько критичны для того, чтобы сейчас подчеркивать, что "завтра они начнут". Мы этого сейчас не видим. [...] Мы четко понимаем, что находится на расстоянии до 400 км от нашей границы. Мы понимаем, что это за группировки, понимаем их количество, понимаем, чем они оснащены, – все это у нас под контролем", – сказал он.

Секретарь СНБО утверждает, что информацию по этому поводу украинские силовики получают ежедневно "от соответствующих институтов".

"Сегодня такой опасности мы не видим. Может ли она появиться завтра? Да, может, потому что мы не знаем, что там в голове у людей, которые сидят в Кремле, и насколько они на сегодняшний день будут мыслить теми или иными вещами", – подчеркнул Данилов.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины, и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал свои предложения по "гарантиям безопасности", согласно которым США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс и военного сотрудничества с государствами, ранее входившими в СССР.

Украина тоже выдвинула свои требования в ответ на заявления Кремля.

Теги: Россия, СНБО, Кремль, военные, граница, агрессия, угрозы, вторжение, российская агрессия, безопасность, Алексей Данилов, войска
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