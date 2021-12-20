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Белковский предложил собрать детей элиты РФ, выступающей за вторжение в Украину, и бросить их в бой первыми

Белковский выразил надежду, что его предложение поддержат сами элиты
Белковский выразил надежду, что его предложение поддержат сами элиты
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

В российской армии следует создать элитное подразделение "Мажор", которое можно было бы первым направить воевать против Украины. Такое мнение озвучил 18 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы" российский политолог Станислав Белковский.

"Многие российские политики, пропагандисты, представители элит в целом рассуждают о том, как хорошо было бы решить украинскую проблему военным путем, и, собственно, пытаются подогревать эти настроения в широких народных массах. [...] Поэтому сейчас наша организация ФСБ (фонд Станислава Белковского. – "ГОРДОН") совместно с одной из околокремлевских структур разработала проект под рабочим названием "Белая палатка", – сказал он.

Политолог считает, что в такое "элитное во всех смыслах" подразделение могло бы входить человек 500 – "дети важных российских элитариев – федеральных министров, влиятельных губернаторов, мэров крупнейших городов, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации Федерального собрания (то есть сенаторов, как они называются по новейшей редакции конституции, одобренной на плебисците 1 июля минувшего года), бизнесменов, входящих в список Forbes, то есть людей с легальными состояниями от $1 млрд и больше".

"Это будет называться элитное спецподразделение "Мажор" – в смысле major, "главный", а совсем не то, что вы подумали. Собственно, оно и двинется первым в направлении Украины – например, на Харьков. Конечно, многие участники этого спецподразделения погибнут. Но они погибнут за родину, и поэтому их родители будут ими особо гордиться, как они, наверное, и хотят. Поэтому мне кажется, что российские элиты это всячески поддерживают", – объяснил Белковский.

По его словам, детям представителей российской элиты можно выдать белые палатки.

"Эта белая палатка ставится у близлежащего военкомата по месту государственной регистрации мейджора, и он там ждет. И как только мобилизация объявлена, то немедленно идем в военкомат добровольцами на войну", – иронизировал политолог.

Он считает, что "военным директором" такого проекта мог бы стать бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин.

"Конечно, ему скучновато в мирной российской жизни. Поэтому для него логично отправиться на войну и отдать все, что у него есть, за родину и за собственные представления о вселенной. Собственно, против этого не возражал бы, я думаю, и [президент РФ] Владимир Владимирович Путин. А когда желания двух таких мощных исторических фигур совпадают, скорее всего, они реализуются", – сказал Белковский.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Станислав Белковский, пропаганда, нападение, военкомат, Игорь Гиркин, вторжение, российская агрессия, война в Украине, войска
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