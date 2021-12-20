Белковский предложил собрать детей элиты РФ, выступающей за вторжение в Украину, и бросить их в бой первыми

"Многие российские политики, пропагандисты, представители элит в целом рассуждают о том, как хорошо было бы решить украинскую проблему военным путем, и, собственно, пытаются подогревать эти настроения в широких народных массах. [...] Поэтому сейчас наша организация ФСБ (фонд Станислава Белковского. – "ГОРДОН") совместно с одной из околокремлевских структур разработала проект под рабочим названием "Белая палатка", – сказал он.

Политолог считает, что в такое "элитное во всех смыслах" подразделение могло бы входить человек 500 – "дети важных российских элитариев – федеральных министров, влиятельных губернаторов, мэров крупнейших городов, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации Федерального собрания (то есть сенаторов, как они называются по новейшей редакции конституции, одобренной на плебисците 1 июля минувшего года), бизнесменов, входящих в список Forbes, то есть людей с легальными состояниями от $1 млрд и больше".

"Это будет называться элитное спецподразделение "Мажор" – в смысле major, "главный", а совсем не то, что вы подумали. Собственно, оно и двинется первым в направлении Украины – например, на Харьков. Конечно, многие участники этого спецподразделения погибнут. Но они погибнут за родину, и поэтому их родители будут ими особо гордиться, как они, наверное, и хотят. Поэтому мне кажется, что российские элиты это всячески поддерживают", – объяснил Белковский.

По его словам, детям представителей российской элиты можно выдать белые палатки.

"Эта белая палатка ставится у близлежащего военкомата по месту государственной регистрации мейджора, и он там ждет. И как только мобилизация объявлена, то немедленно идем в военкомат добровольцами на войну", – иронизировал политолог.

Он считает, что "военным директором" такого проекта мог бы стать бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин.

"Конечно, ему скучновато в мирной российской жизни. Поэтому для него логично отправиться на войну и отдать все, что у него есть, за родину и за собственные представления о вселенной. Собственно, против этого не возражал бы, я думаю, и [президент РФ] Владимир Владимирович Путин. А когда желания двух таких мощных исторических фигур совпадают, скорее всего, они реализуются", – сказал Белковский.