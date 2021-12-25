Данилов заявил, что Путин "хочет уничтожить Украину", но сейчас риска вторжения РФ нет

По его словам, украинские власти пока не фиксируют критического наращивания войск РФ у границ с Украиной.

Данилов сказал, что власти не хотят пугать людей разговорами о войне, поскольку это может привести к дестабилизации ситуации внутри страны, что будет выгодным президенту РФ Владимиру Путину.

Секретарь СНБО заявил, что Путин "хочет уничтожить Украину", но на вопрос, удастся ли ему это, ответил: "Нет. Наши граждане будут защищать нашу страну".