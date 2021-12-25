Данилов опроверг заявление Путина о якобы подготовке Украиной операции на Донбассе

По словам Данилова, для украинских властей решение о военной операции на Донбассе является неприемлемым Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

По словам Данилова, для украинских властей решение о военной операции на Донбассе является неприемлемым, поскольку повлечет массовое увеличение количества жертв среди мирного населения.

Он заявил, что Украина хотела бы переговоров и выведения Россией своих войск, но "Путин этого не хочет".

На пресс-конференции 23 декабря Путин заявил, что выполнение Минских соглашений – единственный способ урегулировать конфликт на Донбассе, но Украина якобы "не хочет выполнять" их.

"Создается впечатление, что готовят третью военную операцию. И нас заранее предупреждают: "Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, будут санкции", ­– сказал президент РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что заявление Путина не соответствует действительности.