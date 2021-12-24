Зеленский созвал на 29 декабря заседание СНБО

Решение Зеленский (на фото) принял после доклада Данилова Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"24 декабря 2021 года, после доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова президенту Украины Владимиру Зеленскому глава государства принял решение о проведении в среду, 29 декабря 2021 года, заседания СНБО Украины", – говорится в сообщении.

Вопросы, которые собираются рассматривать на заседании СНБО, не указаны.

Сегодня Зеленский, выступая на коллегии Службы безопасности Украины, упомянул о санкциях, примененных по решению СНБО, и поблагодарил СБУ "за важную информацию и предложения для заседаний СНБО".