Песков заявил, что "Россия никогда первой ни на кого не нападала", и пригрозил последствиями за Донбасс

"Россия никогда первой ни на кого не нападала", – заявил Песков на опубликованном фрагменте видео.

Издание отмечает, что спикер президента России Владимира Путина назвал слухи о возможном массовом вторжении РФ в Украину "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности".

При этом Песков пригрозил "самыми серьезными последствиями" за попытки силового разрешения конфликта на Донбассе.