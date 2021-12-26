Песков назвал "вопросом жизни и смерти" для России распространение НАТО на Украину, Грузию и Молдову

Об этом он заявил в интервью каналу "Россия 24", которое выйдет сегодня вечером, слова Пескова цитирует "Интерфакс-Украина".

По мнению Пескова, Россию "на протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, методично обманывали", в результате чего страна пришла к ситуации, когда ее "безопасность находится под угрозой".

"Находится под угрозой продолжения этого самого обмана. Находится под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. И в этом плане, конечно, – распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка другие страны, которые были на территории Советского Союза", – сказал Песков.

Он упомянул также Грузию и Молдову в контексте распространения НАТО.

"Конечно, это уже вопрос ну фактически жизни и смерти для нас", – заявил спикер главы Кремля.

23 декабря Путин сказал, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но "надули" и "нагло обманули" Кремль. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, что НАТО никогда не давал обещаний не расширяться.