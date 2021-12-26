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Песков назвал "вопросом жизни и смерти" для России распространение НАТО на Украину, Грузию и Молдову

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Песков считает, что РФ находится "под угрозой дальнейшей экспансии" инфраструктуры НАТО
Песков считает, что РФ находится "под угрозой дальнейшей экспансии" инфраструктуры НАТО
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "вопросом жизни и смерти" для России распространение НАТО на страны бывшего СССР.

Об этом он заявил в интервью каналу "Россия 24", которое выйдет сегодня вечером, слова Пескова цитирует "Интерфакс-Украина".

По мнению Пескова, Россию "на протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, методично обманывали", в результате чего страна пришла к ситуации, когда ее "безопасность находится под угрозой".

"Находится под угрозой продолжения этого самого обмана. Находится под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. И в этом плане, конечно, – распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка другие страны, которые были на территории Советского Союза", – сказал Песков.

Он упомянул также Грузию и Молдову в контексте распространения НАТО.

"Конечно, это уже вопрос ну фактически жизни и смерти для нас", – заявил спикер главы Кремля.

23 декабря Путин сказал, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но "надули" и "нагло обманули" Кремль. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, что НАТО никогда не давал обещаний не расширяться.

Контекст:

Путин 7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО. В Госдепе подчеркивали, что НАТО является оборонительным альянсом.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Кроме того, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

Путин сообщил 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. США не примут часть требований России по безопасности, в частности – по НАТО, заявили в Белом доме 23 декабря.

По мнению Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина. В МИД РФ заявили, что не собираются подключать к переговорам о "гарантиях безопасности" Украину, проект которых предполагает отказ НАТО от включения страны в Альянс.

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте "безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, контакты Вашингтона с Москвой по безопасности могут начаться в январе 2022 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, НАТО, Грузия, Молдова, Дмитрий Песков
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