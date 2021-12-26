Россия может отключить в Украине электроэнергию, интернет и связь – экс-министр обороны Украины Загороднюк

"Если теоретически или практически начнется какая-то операция, конечно, для Украины это будет огромным испытанием. Но надо понимать, что у них есть арсенал действий, не включающих начало военной операции, но в любом случае они могут причинить нам вред и испортить нам жизнь в следующем году, существенно усложнить ее для того, чтобы поднять градус или степень напряжения и нервозность ситуации", – сказал он.
По словам экс-министра, речь идет в том числе о "психологических атаках".
"Они могут делать кибератаки, выключать объекты критической инфраструктуры. То есть может отключаться электроэнергия, интернет, связь и так далее. Они могут делать информационные операции. Вспомните Новые Санжары. Может быть такое на большей территории. Это, кстати, был опыт, как мы считаем. И может быть одновременно на нескольких территориях. Это, конечно, могут быть операции влияния информационные", – считает Загороднюк.
(В феврале 2020 года в Новых Санжарах Полтавской области проходили массовые протесты против доставки в местный санаторий эвакуированных из Китая в связи со вспышкой COVID-19 украинцев и иностранцев. Автобусы и полицейских забросали камнями.)
Загороднюк считает, что Россия может задействовать против Украины и другие варианты агрессии.
Это могут быть, конечно, обострение на линии столкновения в зоне проведения ООС (операции Объединенных сил. – "ГОРДОН"), обострение на границе, операции в Черном море. И энергетический кризис. У нас все же он потенциально возможен. И это я перечислил только несколько. Мы их насчитали 15", – подчеркнул экс-министр.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".