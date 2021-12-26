Россия может отключить в Украине электроэнергию, интернет и связь – экс-министр обороны Украины Загороднюк

Загороднюк считает, что Россия может испортить Украине жизнь в 2022 году Фото: mil.gov.ua

"Если теоретически или практически начнется какая-то операция, конечно, для Украины это будет огромным испытанием. Но надо понимать, что у них есть арсенал действий, не включающих начало военной операции, но в любом случае они могут причинить нам вред и испортить нам жизнь в следующем году, существенно усложнить ее для того, чтобы поднять градус или степень напряжения и нервозность ситуации", – сказал он.

По словам экс-министра, речь идет в том числе о "психологических атаках".

"Они могут делать кибератаки, выключать объекты критической инфраструктуры. То есть может отключаться электроэнергия, интернет, связь и так далее. Они могут делать информационные операции. Вспомните Новые Санжары. Может быть такое на большей территории. Это, кстати, был опыт, как мы считаем. И может быть одновременно на нескольких территориях. Это, конечно, могут быть операции влияния информационные", – считает Загороднюк.

(В феврале 2020 года в Новых Санжарах Полтавской области проходили массовые протесты против доставки в местный санаторий эвакуированных из Китая в связи со вспышкой COVID-19 украинцев и иностранцев. Автобусы и полицейских забросали камнями.)

Загороднюк считает, что Россия может задействовать против Украины и другие варианты агрессии.

Это могут быть, конечно, обострение на линии столкновения в зоне проведения ООС (операции Объединенных сил. – "ГОРДОН"), обострение на границе, операции в Черном море. И энергетический кризис. У нас все же он потенциально возможен. И это я перечислил только несколько. Мы их насчитали 15", – подчеркнул экс-министр.