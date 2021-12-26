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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о возможном вторжении РФ: Азов – очень тяжелое место для нас

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Данилов сказал, что Украина будет использовать "Нептуны" для отражения возможных атак с моря
Данилов сказал, что Украина будет использовать "Нептуны" для отражения возможных атак с моря
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Регион Азовского моря с точки зрения возможного вторжения России является сложным местом для Украины. Такое мнение в комментарии The Washington Post 25 декабря высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он сказал, что Азов – "очень тяжелое место для нас". 

The Washington Post считает, что РФ может начать атаку на Украину со стороны именно Азовского моря. Его береговая линия имеет для России большую экономическую и стратегическую ценность, чем восточные районы Украины, которые пострадали от войны, пишет издание. 

По словам Данилова, любой попытке вторжения через море Украина будет противодействовать с помощью крылатых ракет наземного базирования "Нептун". Ожидается, что первый дивизион этого ракетного комплекса станет на боевое дежурство в ближайшее время.

Контекст:

После того, как весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума, Москва начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях, а также препятствовать судоходству в Черноморском регионе.

ВМС Вооруженных сил Украины сообщали 10 декабря, что РФ разместила навигационные предупреждения об ограничении судоходства в определенных районах якобы в связи с проведением артиллерийских стрельб и перекрыла 70% акватории Азовского моря.

Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко рассказал The Washington Post, что Азовское море "битком набито" российскими кораблями – их, по его оценке, примерно в четыре раза больше, чем украинских.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Азовское море, российская агрессия, Нептун, Андрей Клименко, Алексей Данилов
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