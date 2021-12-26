Данилов о возможном вторжении РФ: Азов – очень тяжелое место для нас

Данилов сказал, что Украина будет использовать "Нептуны" для отражения возможных атак с моря Фото: Олексій Данілов / Facebook

Он сказал, что Азов – "очень тяжелое место для нас".

The Washington Post считает, что РФ может начать атаку на Украину со стороны именно Азовского моря. Его береговая линия имеет для России большую экономическую и стратегическую ценность, чем восточные районы Украины, которые пострадали от войны, пишет издание.

По словам Данилова, любой попытке вторжения через море Украина будет противодействовать с помощью крылатых ракет наземного базирования "Нептун". Ожидается, что первый дивизион этого ракетного комплекса станет на боевое дежурство в ближайшее время.