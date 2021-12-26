Данилов о возможном вторжении РФ: Азов – очень тяжелое место для нас

Он сказал, что Азов – "очень тяжелое место для нас".
The Washington Post считает, что РФ может начать атаку на Украину со стороны именно Азовского моря. Его береговая линия имеет для России большую экономическую и стратегическую ценность, чем восточные районы Украины, которые пострадали от войны, пишет издание.
По словам Данилова, любой попытке вторжения через море Украина будет противодействовать с помощью крылатых ракет наземного базирования "Нептун". Ожидается, что первый дивизион этого ракетного комплекса станет на боевое дежурство в ближайшее время.
После того, как весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума, Москва начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях, а также препятствовать судоходству в Черноморском регионе.
ВМС Вооруженных сил Украины сообщали 10 декабря, что РФ разместила навигационные предупреждения об ограничении судоходства в определенных районах якобы в связи с проведением артиллерийских стрельб и перекрыла 70% акватории Азовского моря.
Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко рассказал The Washington Post, что Азовское море "битком набито" российскими кораблями – их, по его оценке, примерно в четыре раза больше, чем украинских.