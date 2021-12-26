На Донбассе ранили украинского военного, он в тяжелом состоянии – штаб ООС

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщил в Facebook.

"В направлении Южного, Песок, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем. Вблизи Талаковки враг задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17", – отметили в сводке.

В результате обстрелов ранен военнослужащий ООС, он находится в госпитале. Состояние здоровья раненого тяжелое.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – уточнили в штабе.