"Если мы не победим, Украины не будет. Они пришли не ради идей". Журналисты пообщались с военнослужащими на передовой

Один из них – 22-летний Влад, уроженец Старого Самбора Львовской области, второй – уроженец Балаклеи Харьковской области, 28-летний Вадим. Фамилий военнослужащих в материале не указывают.
Влад рассказал журналистам, что пришел на службу после окончания военной академии.
"Мой путь в армии начался с 17 лет. Я ушел в академию, четыре года там учился, сейчас служу в 24-й бригаде. Началась война, по-другому никак. Если бы мы не пришли сейчас сюда, они бы пришли к нам. Самым большим триггером для меня стало убийство [депутата Горловского горсовета Владимира] Рыбака. Знаете такого? Мне показало, что по эту сторону они пришли не какую-то идею отстаивать, они пришли уничтожать Украину… Они убили депутата Рыбака, потому что он не дал сбросить украинский флаг. За это нет прощения", – сказал военнослужащий.
Он говорит, что в последнее время оккупанты использовали для атак крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.
"Прицельная стрельба происходит, когда вступаешь в сам бой. Может быть выманивающая прицельная стрельба, чтобы мы ответили и вышли на снайпера. И снайпер уже, соответственно, уничтожил огневую точку. Слава Богу, у нас такого не было. Были обстрелы, снайперские, но никто не пострадал", – сказал военнослужащий, отметив, что за год пребывания в зоне ООС его ценности изменились.
"Главное – мирного неба и победы в войне. Если мы не победим, Украины больше не будет", – резюмировал он.
Второй собеседник Общественного воюет за Украину на Донбассе с 2014 года, был ранен в одном из боев с 2015-м, три года проходил реабилитацию, а потом вернулся на фронт.
"В 2014 году была большая волонтерская помощь – и по форме, и по еде. Были больше на самообеспечении. Армия давала нам оружие, боеприпасы, это, понятно, техника. Какая-нибудь, советская, ездило что-то. Сейчас армия уже на уровень выше, выдается полное обеспечение, форма, денежное обеспечение. Если сравнивать 2014 год, у меня была зарплата в 2400 грн. И 3 тыс. АТОшных", – рассказал он об обеспечении военных.
28-летний уроженец Харьковской области верит, что война завершится в пользу Украины.
"Желательно, чтобы война закончилась, конечно, в нашу пользу. Я, по крайней мере, верю в это. Остаться в живых, вернуться домой, в семьи, увидеть своих детей, родственников", – сказал он.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.
Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.
22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые сутки.
23 декабря 2021 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.