"Если мы не победим, Украины не будет. Они пришли не ради идей". Журналисты пообщались с военнослужащими на передовой

Один из них – 22-летний Влад, уроженец Старого Самбора Львовской области, второй – уроженец Балаклеи Харьковской области, 28-летний Вадим. Фамилий военнослужащих в материале не указывают.

Влад рассказал журналистам, что пришел на службу после окончания военной академии.

"Мой путь в армии начался с 17 лет. Я ушел в академию, четыре года там учился, сейчас служу в 24-й бригаде. Началась война, по-другому никак. Если бы мы не пришли сейчас сюда, они бы пришли к нам. Самым большим триггером для меня стало убийство [депутата Горловского горсовета Владимира] Рыбака. Знаете такого? Мне показало, что по эту сторону они пришли не какую-то идею отстаивать, они пришли уничтожать Украину… Они убили депутата Рыбака, потому что он не дал сбросить украинский флаг. За это нет прощения", – сказал военнослужащий.

22-летний уроженец Старого Самбора. Фото: suspilne.media

Он говорит, что в последнее время оккупанты использовали для атак крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

"Прицельная стрельба происходит, когда вступаешь в сам бой. Может быть выманивающая прицельная стрельба, чтобы мы ответили и вышли на снайпера. И снайпер уже, соответственно, уничтожил огневую точку. Слава Богу, у нас такого не было. Были обстрелы, снайперские, но никто не пострадал", – сказал военнослужащий, отметив, что за год пребывания в зоне ООС его ценности изменились.

"Главное – мирного неба и победы в войне. Если мы не победим, Украины больше не будет", – резюмировал он.

Второй собеседник Общественного воюет за Украину на Донбассе с 2014 года, был ранен в одном из боев с 2015-м, три года проходил реабилитацию, а потом вернулся на фронт.

28-летний уроженец Балаклеи. Фото: suspilne.media

"В 2014 году была большая волонтерская помощь – и по форме, и по еде. Были больше на самообеспечении. Армия давала нам оружие, боеприпасы, это, понятно, техника. Какая-нибудь, советская, ездило что-то. Сейчас армия уже на уровень выше, выдается полное обеспечение, форма, денежное обеспечение. Если сравнивать 2014 год, у меня была зарплата в 2400 грн. И 3 тыс. АТОшных", – рассказал он об обеспечении военных.

28-летний уроженец Харьковской области верит, что война завершится в пользу Украины.

"Желательно, чтобы война закончилась, конечно, в нашу пользу. Я, по крайней мере, верю в это. Остаться в живых, вернуться домой, в семьи, увидеть своих детей, родственников", – сказал он.