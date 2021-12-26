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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гармаш о "10 шагах" для мира на Донбассе: Это дипломатический документ о продолжении диалога с РФ

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Гармаш говорит, что "10 шагов" для мира на Донбассе дипломатический документ, который должен защитить Украину от обвинений в нежелании договариваться
Гармаш говорит, что "10 шагов" для мира на Донбассе – дипломатический документ, который должен защитить Украину от обвинений в нежелании договариваться
Фото: Сергей Гармаш / Facebook

Член украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24" рассказал 25 декабря, что план по разблокированию мирного процесса по Донбассу, который опубликовали российские СМИ, – закрытый документ.

По словам Гармаша, он не видел этого плана.

"Я считаю, что не нужно было его публиковать, поскольку это дипломатический документ. Это неофициальные предложения России по разрешению конфликта, это дипломатический документ о продолжении диалога фактически. Президент правильно сказал: "Чтобы нас не обвиняли, что мы не хотим разговаривать или что-то выполнять", – рассказал журналист.

Он считает, что "10 шагов" – это рабочий документ, который был направлен с дипломатическими целями.

"По заседаниям трехсторонней контактной группы я вижу, что здесь нет ничего нового абсолютно, кроме того, что мы и так предлагаем на каждом заседании – это подготовка обмена, возобновление перемирия, обсуждение законов, предусмотренных в Минских соглашениях, а не неких планов, на которых настаивает сейчас Россия. Поэтому я не вижу здесь чего-то экстраординарного. – сказал Гармаш. – Действительно, Украина подписала обязательство имплементировать формулу Штайнмайера, утвержден ее текст. Российская сторона блокирует обсуждение и возможность внесения в законопроект об особенностях самоуправления в отдельных районах этой формулы. Я не вижу в ней ничего страшного. Она фиксирует лишний раз, что выборы на оккупированной территории должны состояться в соответствии с Конституцией Украины, с законодательством Украины... И главное – эта формула еще раз фиксирует, что выборы должны состояться в соответствии со стандартами ОБСЕ. Стандарты ОБСЕ требуют контроля государством территории, на которой это государство проводит выборы. Поэтому мне кажется, что эта формула – немного раздутая тема".

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Сергей Гармаш, Минские соглашения, война в Украине, война на Донбассе, формула Штайнмайера, ТКГ
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