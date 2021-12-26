Гармаш о "10 шагах" для мира на Донбассе: Это дипломатический документ о продолжении диалога с РФ

По словам Гармаша, он не видел этого плана.
"Я считаю, что не нужно было его публиковать, поскольку это дипломатический документ. Это неофициальные предложения России по разрешению конфликта, это дипломатический документ о продолжении диалога фактически. Президент правильно сказал: "Чтобы нас не обвиняли, что мы не хотим разговаривать или что-то выполнять", – рассказал журналист.
Он считает, что "10 шагов" – это рабочий документ, который был направлен с дипломатическими целями.
"По заседаниям трехсторонней контактной группы я вижу, что здесь нет ничего нового абсолютно, кроме того, что мы и так предлагаем на каждом заседании – это подготовка обмена, возобновление перемирия, обсуждение законов, предусмотренных в Минских соглашениях, а не неких планов, на которых настаивает сейчас Россия. Поэтому я не вижу здесь чего-то экстраординарного. – сказал Гармаш. – Действительно, Украина подписала обязательство имплементировать формулу Штайнмайера, утвержден ее текст. Российская сторона блокирует обсуждение и возможность внесения в законопроект об особенностях самоуправления в отдельных районах этой формулы. Я не вижу в ней ничего страшного. Она фиксирует лишний раз, что выборы на оккупированной территории должны состояться в соответствии с Конституцией Украины, с законодательством Украины... И главное – эта формула еще раз фиксирует, что выборы должны состояться в соответствии со стандартами ОБСЕ. Стандарты ОБСЕ требуют контроля государством территории, на которой это государство проводит выборы. Поэтому мне кажется, что эта формула – немного раздутая тема".
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.
В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины.
Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.
По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.