Гармаш о "10 шагах" для мира на Донбассе: Это дипломатический документ о продолжении диалога с РФ

Гармаш говорит, что "10 шагов" для мира на Донбассе – дипломатический документ, который должен защитить Украину от обвинений в нежелании договариваться Фото: Сергей Гармаш / Facebook

По словам Гармаша, он не видел этого плана.

"Я считаю, что не нужно было его публиковать, поскольку это дипломатический документ. Это неофициальные предложения России по разрешению конфликта, это дипломатический документ о продолжении диалога фактически. Президент правильно сказал: "Чтобы нас не обвиняли, что мы не хотим разговаривать или что-то выполнять", – рассказал журналист.

Он считает, что "10 шагов" – это рабочий документ, который был направлен с дипломатическими целями.

"По заседаниям трехсторонней контактной группы я вижу, что здесь нет ничего нового абсолютно, кроме того, что мы и так предлагаем на каждом заседании – это подготовка обмена, возобновление перемирия, обсуждение законов, предусмотренных в Минских соглашениях, а не неких планов, на которых настаивает сейчас Россия. Поэтому я не вижу здесь чего-то экстраординарного. – сказал Гармаш. – Действительно, Украина подписала обязательство имплементировать формулу Штайнмайера, утвержден ее текст. Российская сторона блокирует обсуждение и возможность внесения в законопроект об особенностях самоуправления в отдельных районах этой формулы. Я не вижу в ней ничего страшного. Она фиксирует лишний раз, что выборы на оккупированной территории должны состояться в соответствии с Конституцией Украины, с законодательством Украины... И главное – эта формула еще раз фиксирует, что выборы должны состояться в соответствии со стандартами ОБСЕ. Стандарты ОБСЕ требуют контроля государством территории, на которой это государство проводит выборы. Поэтому мне кажется, что эта формула – немного раздутая тема".