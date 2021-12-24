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Только 4% украинцев считают, что Зеленский уже выполнил большинство своих предвыборных обещаний – опрос

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18% опрошенных считают, что Зеленский должен баллотироваться на второй президентский сроr
18% опрошенных считают, что Зеленский должен баллотироваться на второй президентский сроr
Фото: EPA

Только 4% граждан придерживаются мнения, что президент Владимир Зеленский уже выполнил большинство своих предвыборных обещаний. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 24 декабря.

Оценивая, что делает Зеленский для обеспечивания мира Украине и возвращения оккупированных территорий,14% говорят, что он делает все возможное, 41% – что-то делает, но недостаточно, 40% – ничего или почти ничего не делает.

Давая оценку, способен ли Зеленский обеспечить мир Украине, вернуть оккупированную часть Донбасса и Крым, 13% опрошенных отвечают, что он способен сделать все, что есть в рамках его полномочий. 29% считают, что он "способен что-то сделать, но не все, что для этого нужно", 50% – что совсем не способен.

Лишь 4% граждан придерживаются мнения, что президент уже выполнил большинство своих предвыборных обещаний, 15% – что выполнил менее половины из них, 38% – выполнил небольшую часть обещаний, а 36% – что он не выполнил ни одного обещания.

Только 3% граждан считают, что Зеленский до конца своей каденции выполнит все (или почти все) свои предвыборные обещания. 15% уверены, что выполнит большинство предвыборных обещаний, 18% – выполнит менее половины из них, 24,5% – выполнит небольшую часть обещаний, 29% – что он не выполнит ни одного обещания.

18% опрошенных считают, что Зеленский должен баллотироваться на второй президентский срок, 67,5% – что он не должен повторно баллотироваться.

Оценивая провластную партию "Слуга народа", позиционирующую себя как "партия новых людей" в политике, 42,5% граждан считают, что она хуже "старых" партий, 33% – что существенно ничем от них не отличается, и только 14% – что это действительно "партия новых людей", которая производит положительные изменения в обществе.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 ноября по 1 декабря 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года. 

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний, а в октябре 2021 года сказал, что еще "ничего не решил по поводу второго срока".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: соцопрос, Владимир Зеленский, Центр Разумкова, война в Украине, война на Донбассе, Слуга народа
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