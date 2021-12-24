Только 4% украинцев считают, что Зеленский уже выполнил большинство своих предвыборных обещаний – опрос

Оценивая, что делает Зеленский для обеспечивания мира Украине и возвращения оккупированных территорий,14% говорят, что он делает все возможное, 41% – что-то делает, но недостаточно, 40% – ничего или почти ничего не делает.

Давая оценку, способен ли Зеленский обеспечить мир Украине, вернуть оккупированную часть Донбасса и Крым, 13% опрошенных отвечают, что он способен сделать все, что есть в рамках его полномочий. 29% считают, что он "способен что-то сделать, но не все, что для этого нужно", 50% – что совсем не способен.

Лишь 4% граждан придерживаются мнения, что президент уже выполнил большинство своих предвыборных обещаний, 15% – что выполнил менее половины из них, 38% – выполнил небольшую часть обещаний, а 36% – что он не выполнил ни одного обещания.

Только 3% граждан считают, что Зеленский до конца своей каденции выполнит все (или почти все) свои предвыборные обещания. 15% уверены, что выполнит большинство предвыборных обещаний, 18% – выполнит менее половины из них, 24,5% – выполнит небольшую часть обещаний, 29% – что он не выполнит ни одного обещания.

18% опрошенных считают, что Зеленский должен баллотироваться на второй президентский срок, 67,5% – что он не должен повторно баллотироваться.

Оценивая провластную партию "Слуга народа", позиционирующую себя как "партия новых людей" в политике, 42,5% граждан считают, что она хуже "старых" партий, 33% – что существенно ничем от них не отличается, и только 14% – что это действительно "партия новых людей", которая производит положительные изменения в обществе.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 ноября по 1 декабря 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.